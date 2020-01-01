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Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных технологий, реализуемых с применением современных информационных и телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляет опосредовано (на расстоянии).
Основа образовательного процесса с использованием дистанционных технологий заключается в целенаправленной самостоятельной работе учащегося. Процесс получения знания может осуществляться в любое удобное для учащегося время, в индивидуальном темпе и вне зависимости от места его нахождения.
Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования заключается в обеспечении доступности качественного образования для всех слоев населения.
В настоящее время дистанционные технологии активно применяются в различных направлениях профессионального образования, а также в старших классах школы. Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании позволяет получать необходимое образование вне зависимости от возраста, семейного положения, без отрыва от работы и т.д. Также возможно получить дополнительное образование, пройти курсы повышения квалификации и переквалификации. В старших классах школы применение дистанционных образовательных технологий дает учащимся возможность значительно повысить уровень своих знаний, получить дополнительные знания сверх тех, что преподают в школе по определенным предметам. Все это позволяет детям достичь необходимых высот в обучении и повышает шанс на поступление в престижные ВУЗы.
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Таким образом, дистанционные технологии - это инструмент для реализации основных принципов личностно-ориентированного подхода к обучению.
Дистанционные образовательные технологии имеют как положительные, так и отрицательные стороны их применения.
Положительные стороны применения дистанционных образовательных технологий:
Несмотря на многочисленные положительные моменты применения дистанционных образовательных технологий, имеется ряд отрицательных сторон:
В зависимости от цели образовательного процесса и условий образовательного учреждения, выделяют следующие виды дистанционных образовательных технологий.
Комплексные кейс-технологии.
Данная группа дистанционных образовательных технологий основана на самостоятельном изучении мультимедийных и печатных учебно-методических материалов, представленных в форме кейса и включающих в себя лекции, семинары, тренинги и т.д. Каждый кейс представляет собой завершенный программно-методический комплекс, где все материалы взаимосвязаны между собой и образуют единое целое.
Компьютерные сетевые технологии.
Эта группа дистанционных образовательных технологий характеризуется использование разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учебников и электронной методической литературы, которые учащиеся могут пользоваться в процессе обучения. Представленные материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного заведения.
Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы передачи данных.
В основу данной технологии положен принцип деления дисциплины на модули (зет), каждый из которых представляет собой законченный блок, по итогу изучения которого учащийся проходит промежуточный контроль качества своих знаний и усвоения модуля. Для того, чтобы сдать предмет и получить по нему зачет, необходимо закончить положительно все модули дисциплины. В заключении по дисциплине проводится итоговый электронный тест.
Дистанционные образовательные технологии предусматривают осуществление следующих видов мониторинга усвоенных знаний: