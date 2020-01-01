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Дистанционные образовательные технологии

Понятие дистанционных образовательных технологий

Определение 1

Дистанционные образовательные технологии – это ряд образовательных технологий, реализуемых с применением современных информационных и телекоммуникационных технологий, при этом взаимодействие между педагогом и учащимся осуществляет опосредовано (на расстоянии).

Основа образовательного процесса с использованием дистанционных технологий заключается в целенаправленной самостоятельной работе учащегося. Процесс получения знания может осуществляться в любое удобное для учащегося время, в индивидуальном темпе и вне зависимости от места его нахождения.

Замечание 1

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему образования заключается в обеспечении доступности качественного образования для всех слоев населения.

В настоящее время дистанционные технологии активно применяются в различных направлениях профессионального образования, а также в старших классах школы. Использование дистанционных образовательных технологий в профессиональном образовании позволяет получать необходимое образование вне зависимости от возраста, семейного положения, без отрыва от работы и т.д. Также возможно получить дополнительное образование, пройти курсы повышения квалификации и переквалификации. В старших классах школы применение дистанционных образовательных технологий дает учащимся возможность значительно повысить уровень своих знаний, получить дополнительные знания сверх тех, что преподают в школе по определенным предметам. Все это позволяет детям достичь необходимых высот в обучении и повышает шанс на поступление в престижные ВУЗы.

Замечание 2

Таким образом, дистанционные технологии - это инструмент для реализации основных принципов личностно-ориентированного подхода к обучению.

Положительные и отрицательные стороны дистанционных образовательных технологий

Дистанционные образовательные технологии имеют как положительные, так и отрицательные стороны их применения.

Положительные стороны применения дистанционных образовательных технологий:

  1. Возможность обучения в индивидуальном темпе, самостоятельно определяя время и скорость изучения дисциплин.
  2. Гибкость и свобода, предоставляемая технологий, позволяет учащимся сформировать индивидуальную программу, наполненную теми дисциплинами, которые, по мнению учащегося, наиболее важны для изучения.
  3. Доступность. Возможность обучаться вне зависимости от времени и места нахождения.
  4. Мобильность. Процесс взаимодействия с педагогом осуществляется при необходимости и по конкретному вопросу.
  5. Технологичность. Использование в образовательном процессе современных и актуальных технологий.
  6. Социальное равноправие. Предоставление равных возможностей получения образования вне зависимости от пола, возраста, национальности, места проживания, состояния здоровья и т.д.
  7. Творчество. Комфортные условия для творческого самовыражения каждого учащегося.
  8. Объективность. Разнообразные формы контроля позволяют оценить знания учащегося с разных сторон, а их количество позволяет осуществлять промежуточную аттестацию в автоматическом режиме, без участия преподавателя.

Несмотря на многочисленные положительные моменты применения дистанционных образовательных технологий, имеется ряд отрицательных сторон:

  1. Основа обучения – самостоятельное усвоение знаний. Не все учащиеся владеют навыками самообразования, что требует дополнительного контроля со стороны образовательного учреждения.
  2. Неумения правильно организовать свою учебную работу, распределит учебное время и изучаемый материал.
  3. Необходимость проверки знаний зачастую в очном режиме.
  4. Для учащихся, имеющихся проблемы со здоровьем исключение «живого» контакта с преподавателями является отрицательным моментом, так как довольно часто это единственная связь с внешним миром.
  5. Дорогостоящее оборудование, для организации дистанционного обучения (ПК, ноутбук, выход в интернет и т.д.), которое не все себе могут позволить приобрести.

Виды дистанционных образовательных технологий

В зависимости от цели образовательного процесса и условий образовательного учреждения, выделяют следующие виды дистанционных образовательных технологий.

Комплексные кейс-технологии.

Данная группа дистанционных образовательных технологий основана на самостоятельном изучении мультимедийных и печатных учебно-методических материалов, представленных в форме кейса и включающих в себя лекции, семинары, тренинги и т.д. Каждый кейс представляет собой завершенный программно-методический комплекс, где все материалы взаимосвязаны между собой и образуют единое целое.

Компьютерные сетевые технологии.

Эта группа дистанционных образовательных технологий характеризуется использование разнообразных компьютерных обучающих программ, электронных учебников и электронной методической литературы, которые учащиеся могут пользоваться в процессе обучения. Представленные материалы находятся в открытом доступе в сети Интернет или локальной сети учебного заведения.

Дистанционные технологии, использующие телевизионные сети и спутниковые каналы передачи данных.

В основу данной технологии положен принцип деления дисциплины на модули (зет), каждый из которых представляет собой законченный блок, по итогу изучения которого учащийся проходит промежуточный контроль качества своих знаний и усвоения модуля. Для того, чтобы сдать предмет и получить по нему зачет, необходимо закончить положительно все модули дисциплины. В заключении по дисциплине проводится итоговый электронный тест.

Дистанционные образовательные технологии предусматривают осуществление следующих видов мониторинга усвоенных знаний:

  • лекционное тестирование (по итогам прослушанных лекций в конкретном модуле);
  • индивидуальный компьютерный тренинг (ИКТ), представляет собой комплекс тестовых заданий из разных модулей дисциплины, а также небольшие практические задания (задачи);
  • модульное тестирование, предусматривает прохождение электронного теста по итогам пройденного модуля;
  • письменный экзамен и экзаменационное тестирование по результатам изучения дисциплины.
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